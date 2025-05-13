全球AI百強大學榜：美國稱霸、中國崛起 榜單暗藏未來10年科技趨勢

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 16:10

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權威科學期刊《自然》（Nature）旗下的「Nature Index Supplements 2024 AI」近期發布了全球 AI 研究領域領先的 TOP100 大學榜，基於過去五年頂尖期刊論文的產出，不僅展示了學術界在 AI 領域的競爭態勢，更反映出全球 AI 教育格局的深刻變化。

美國持續領先，加州系統表現亮眼

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榜單顯示，美國大學在 AI 研究領域依然保持強勁優勢，共有 46 所大學進入百強榜單. 其中，哈佛大學以 805.23 的「科學研究份額值」位居榜首，其跨學科實驗室吸引了大量科研經費. 史丹佛大學和麻省理工學院（MIT）緊隨其後，分別位列第二和第三。

值得注意的是，加州大學系統的多所分校表現突出，UCSD、UCB、UCLA 三校均進入前十，顯示出加州大學在 AI 研究方面的集團優勢和產學研融合的特色。

中國崛起迅速，清華大學首次躋身前十

中國高校在 AI 研究領域的崛起是本次榜單的一大亮點，清華大學以全球第九的成績首次躋身前十，其自動駕駛團隊在國際會議上獲得多項最佳論文獎. 北京大學位列第 14，中國科學院大學、浙江大學等 19 所高校也進入榜單，顯示出中國在 AI 研究領域的快速發展勢頭。

然而，榜單也揭示出中國高校在 AI 研究方面的一些挑戰，例如在頂級期刊上獨立發文量與美國相比仍有差距，顯示原創性研究仍需加強。

英國實力不容小覷

英國政府對 AI 技術發展高度重視，加大投資力度. 英國共有 7 所大學進入全球 AI 研究百強，牛津大學和劍橋大學分別位列第四和第五. 倫敦帝國學院和愛丁堡大學也在 AI 研究領域擁有較強實力。

學生的兩難：追排名還是賭未來？

榜單折射的不僅是科學研究實力，更是留學選擇的認知革命。當南加州大學以「好萊塢 + 矽灘」雙 IP 衝至 46 名，其電影 AI 專業學生已能用 GPT-5 生成劇本並自動匹配投資人。而華盛頓大學靠著亞馬遜的 14 億美元捐贈，把 AI 課程開進了西雅圖太空針塔頂層的全景教室。