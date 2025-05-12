傳俄烏衝突延宕害失眠！普丁建議周四在土耳其直接談 川普強硬喊話澤倫斯基：馬上開會

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-12 16:10

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俄烏衝突持續延宕未決，美國總統川普最新傳出因此失眠。知情人士透露，川普在佛州一場私人募捐活動中坦言「結束戰爭已成為失眠根源」。他向在場的金主們表示，俄羅斯總統普丁在談判中態度強硬「意圖吞併整個烏克蘭」，而加薩衝突同樣陷入僵局，雙方已交戰千年。

川普上述表態與其競選期間「上任首日即可結束戰爭」的豪言形成鮮明對比，引發外界對其外交承諾兌現能力的質疑。

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美國川普政權正面臨多重地緣政治挑戰，伊朗核談判陷入停滯，與盟友貿易摩擦加劇，而俄烏衝突持續三年仍無突破跡象，儘管川普近期聲稱停火協議可能在土耳其達成，但烏克蘭總統澤倫斯基堅持要求俄國先停止敵對行動，並得到英法德波等國領導人支持。英國、法國、德國和波蘭的領導人上周六 (10 日) 在基輔會見了澤倫斯基。

北約外長會議前夕，美國國務卿盧比歐已啟程前往土耳其參與斡旋，試圖推動俄烏雙方回到談判桌。

此外，川普周二 (13 日) 將訪問中東，在波灣三國行中打算與沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國商討石油貿易、半導體出口管制及核能合作等議題。

專家指出，川普可能藉此機會推動解除對波灣國家的鋼鋁關稅，同時試探沙國與以色列關係正常化的可能性。值得注意的是，沙國與阿聯近年大力投資 AI 基礎設施，美沙投資論壇同期舉行的半導體議題諮詢恐將影響全球晶片供應鏈格局。

川普此趟中東行也將牽動商業利益糾葛。消息人士透露，卡達王室將向川普贈送一架價值數億美元的波音 747-8 客機，若成行將成為美國史上最昂貴外國贈禮。

根據美國司法部草案，該機所有權將在川普任期結束前移交其總統圖書館，規避法律爭議。這架改裝後的專機可能將延續「空軍一號」職能，凸顯川普家族與中東財團千絲萬縷的關係。

俄烏戰場局勢持續惡化，俄軍恢復對基輔的大規模無人機空襲，單日投彈量超百枚。儘管川普呼籲立即停火，但歐洲盟友堅持要求俄國先撤軍。

澤倫斯基在與德法等國領導人會面後強調，任何談判都必須以「全面持久停火」為前提，土耳其總統厄多安則提議主持伊斯坦堡和談，但普丁僅承諾不預設條件對話，迴避關鍵政治議題。

普丁提出本周四 (15 日) 在伊斯坦堡與烏克蘭舉行直接會談，但未談及基輔及其西方盟友發出的最後通牒，而是告訴記者「俄羅斯有心情與烏克蘭進行嚴肅會談」，並準備不帶任何先決條件恢復直接談判。

《路透社》報導指出，目前還不清楚普丁是否會親自前往土耳其。自 2019 年 12 月以來，普丁和澤倫斯基就再也未見過面，且雙方關係緊張。