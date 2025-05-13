〈陸股盤後〉美中關稅戰休兵90天 三大指數漲跌互見

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-05-13 16:30

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中國股市三大指數周二（13 日）收盤漲跌互見，根據美國與中國發布的聯合聲明，雙方將暫時降低對彼此進口產品關稅，藉此緩和貿易緊張局勢，爭取三個月時間解決彼此分歧。

滬指周二收盤漲 0.17% 報 3,374.87 點，深證成指跌 0.13% 報 10,288.08 點，創業板指跌 0.12% 報 2,062.26 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.3262 兆元。

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軍工、汽車、半導體、券商、房地產類股走低，有色、銀行、家居族群拉升，煤炭、醫藥、電力、鋼鐵類股上揚。

據《彭博》周一報導，美國對大多數中國進口品徵收合計 145% 的關稅稅率，將在 5 月 14 日前降至 30%，包含芬太尼相關稅率，而中國對美國商品徵收的 125% 關稅稅率將降至 10%。

美國總統川普周一在白宮說，他可能在周末與中國國家主席習近平對話。他說：「我國與中國完成全面重置，我可能會在周末與習主席通話。」

據《CNBC》報導，美國財政部長貝森特周一表示，美中將在未來數周爭取達成「更全面的協議」。他坦言，目前剩下的 10%「對等關稅」是「最低底線」，不太可能進一步下調。

貝森特指出，雙方已就建立常設談判機制達成共識，未來將輪流在美中兩國舉行後續會談。