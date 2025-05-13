鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估下修至13.64元，預估目標價為137.80元
鉅亨網新聞中心 2025-05-13 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.86元下修至13.64元，其中最高估值14.13元，最低估值12.72元，預估目標價為137.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.13(14.13)
|18.22
|20.27
|最低值
|12.72(12.79)
|15.29
|17.73
|平均值
|13.51(13.66)
|16.62
|19.14
|中位數
|13.64(13.86)
|16.75
|18.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|73.09億
|87.47億
|88.25億
|最低值
|48.68億
|57.70億
|59.65億
|平均值
|58.89億
|70.02億
|73.87億
|中位數
|59.69億
|67.74億
|69.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.29
|5.27
|6.61
|9.71
|11.67
|營業收入
|15.49億
|21.83億
|28.43億
|41.94億
|53.94億
詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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