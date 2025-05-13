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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)EPS預估下修至13.64元，預估目標價為137.80元

鉅亨網新聞中心 2025-05-13 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.86元下修至13.64元，其中最高估值14.13元，最低估值12.72元，預估目標價為137.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值14.13(14.13)18.2220.27
最低值12.72(12.79)15.2917.73
平均值13.51(13.66)16.6219.14
中位數13.64(13.86)16.7518.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值73.09億87.47億88.25億
最低值48.68億57.70億59.65億
平均值58.89億70.02億73.87億
中位數59.69億67.74億69.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.295.276.619.7111.67
營業收入15.49億21.83億28.43億41.94億53.94億

詳細資訊請看美股內頁：
Kaspi.kz Joint Stock Company Sponsored ADR RegS(KSPI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKSPI

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