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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insmed IncINSM-US的目標價調升至96元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Insmed Inc(INSM-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至96元，調升幅度4.35%。其中最高估值108元，最低估值84元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Insmed Inc評價：積極樂觀16位、保持中立0位、保守悲觀0位。

Insmed Inc今(21日)收盤價為83.61元。近5日股價上漲4.35%，標普指數上漲0.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股INSM市場預估目標價

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Insmed Inc83.61-0.26%

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