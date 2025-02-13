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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估下修至17元，預估目標價為225.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.92元下修至17元，其中最高估值18.11元，最低估值15.95元，預估目標價為225.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值18.11(18.8)20.5
最低值15.95(17)18
平均值17.13(17.9)19.32
中位數17(17.92)19.3

市場預估營收

預估值2025年2026年
最高值127.79億135.80億
最低值121.77億125.30億
平均值124.74億129.26億
中位數124.18億127.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.9922.835.0511.9514.46
營業收入100.84億101.88億101.93億111.32億118.78億

詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAIZ

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