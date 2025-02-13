鉅亨速報 - Factset 最新調查：安信龍(AIZ-US)EPS預估下修至17元，預估目標價為225.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對安信龍(AIZ-US)做出2025年EPS預估：中位數由17.92元下修至17元，其中最高估值18.11元，最低估值15.95元，預估目標價為225.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|18.11(18.8)
|20.5
|最低值
|15.95(17)
|18
|平均值
|17.13(17.9)
|19.32
|中位數
|17(17.92)
|19.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|最高值
|127.79億
|135.80億
|最低值
|121.77億
|125.30億
|平均值
|124.74億
|129.26億
|中位數
|124.18億
|127.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.99
|22.83
|5.05
|11.95
|14.46
|營業收入
|100.84億
|101.88億
|101.93億
|111.32億
|118.78億
詳細資訊請看美股內頁：
安信龍(AIZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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