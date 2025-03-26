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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估上修至1.46元，預估目標價為128.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-26 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.46元，其中最高估值2.23元，最低估值1.12元，預估目標價為128.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.23(2.23)2.082.72
最低值1.12(0.76)1.351.86
平均值1.51(1.43)1.712.25
中位數1.46(1.39)1.662.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值15.96億16.84億18.26億19.13億
最低值15.51億15.95億16.85億18.47億
平均值15.73億16.37億17.41億18.80億
中位數15.71億16.42億17.31億18.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.966.043.701.50
營業收入10.56億11.54億14.30億15.45億15.54億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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