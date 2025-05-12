鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司DKNG-US的目標價調降至53元，幅度約3.64%
鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)提出目標價估值：中位數由55元下修至53元，調降幅度3.64%。其中最高估值74元，最低估值36元。
綜合評級 - 共有34位分析師給予DraftKings公司評價：積極樂觀28位、保持中立6位、保守悲觀0位。
DraftKings公司今(12日)收盤價為36.23元。近5日股價上漲3.64%，標普指數下跌0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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