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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADRRDY-US的目標價調降至14.46元，幅度約6.73%

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 20:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)提出目標價估值：中位數由15.51元下修至14.46元，調降幅度6.73%。其中最高估值19.97元，最低估值11.83元。

綜合評級 - 共有26位分析師給予如瑞迪博士 ADR評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀10位。

如瑞迪博士 ADR今(12日)收盤價為13.4元。近5日股價下跌6.73%，標普指數下跌0.47%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RDY市場預估目標價

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