美元霸權若遭挑戰會發生什麼事？匯豐銀行驚人分析

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-11 17:24

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在美元霸權地位日益受到質疑之際，匯豐銀行發出嚴重警告，稱若美國聯準會無法再擔任全球「最後貸款人」，全球資本市場將失去美元互換機制，導致大量資金轉向黃金等彈性極低的資產，引發嚴重流動性短缺與金融市場震盪，甚至重演 1930 年代與 1970 年代的金融危機。

匯豐銀行高級經濟顧問 Stephen King 在最新報告中指出，從歷史來看，摧毀一種儲備貨幣往往比創造更容易，而這類體系的崩潰經常伴隨資產價格暴跌與經濟動盪，難以平穩過渡至新體系。

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King 特別提及川普政府內部部分官員視美元儲備地位為經濟負擔、並正透過政策削弱其國際影響力的現象。King 表示，這種舉動可能動搖市場對美元的信心，進一步引發全球金融市場的不穩與避險資產需求激增。

King 在報告中強調，美元作為全球儲備貨幣的穩定性，仰賴於美國是否願意犧牲部分經濟主權以維護全球金融秩序。一但美國政府不再承擔這種責任，可能對全球資本市場造成深遠衝擊。

回顧 1930 年代金本位制度瓦解、1970 年代布雷頓森林體系崩潰的歷史，King 指出這些事件均伴隨資本市場劇烈震盪與金價飆升，使美元一度失去信任。當時金價從每盎司 35 美元飆升至超過 800 美元的歷史高點。

報告指出，川普政府的實際政策比關稅戰更具破壞力，包括對「敵對國家」施加美元資產限制、壓低美元匯率、甚至要求聯準會配合其外交與經濟戰略等行為，都會對全球金融秩序造成重大威脅。

King 警告，一但聯準會停止提供美元互換額度，黃金等避險資產將成為市場資金避風港，但這類資產缺乏流動性與彈性，可能引發全球性金融危機與金價暴漲。

報告進一步指出，若全球信任動搖，新興市場國家可能轉向「安全第一」政策，透過壓縮進口來維持外匯穩定，這將壓抑全球總需求，並拖累經濟復甦動能。