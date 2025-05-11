輝達應用研究副總裁：GPU 是 AI 研究人員的「貨幣」

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-11 18:32

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在人工智慧（AI）人工智慧快速演進的時代，GPU 算力已經成為各大科技公司競爭的核心資源。輝達 (NVDA-US) 應用研究副總裁 Jonathan Cohen 近日就指出，在當前的 AI 研究領域，研究人員擁有多少 GPU，直接決定了模型開發的速度與規模。

Cohen 在接受《Nvidia Developer》專訪時表示，「如今，對 AI 研究人員來說，最重要的貨幣就是他們能取得多少 GPU，這在輝達也不例外，」他強調，AI 發展的速度正被可用的算力所限制。

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輝達應用研究副總裁 Jonathan Cohen：GPU 是快速開發的關鍵。（圖：Shutterstock）

Cohen 領導的團隊開發了 Llama Nemotron AI 模型，這款模型於 2024 年 3 月正式推出，代表輝達跨足具備「推理能力」的 AI 領域。他表示，從發想到完成僅花費「一到兩個月」，顯示出輝達在 AI 模型開發效率上的領先地位。

對於為何能這麼快完成 Llama Nemotron，Cohen 感謝內部研究人員的無私協助。他說，「有許多人主動讓出他們的運算資源，這對於模型的快速訓練非常重要。」

他也進一步指出，輝達內部一種名為「swarm（蜂群）」的企業文化是成功關鍵。這種文化允許公司在關鍵任務出現時，迅速整合各部門資源，即便這些任務原本不在團隊的計畫內，也會優先投入人力支援。

此外，Llama Nemotron 的開發過程也顯示出輝達的跨部門協作能力。Cohen 表示，來自公司不同部門的人才在沒有正式組織架構的情況下通力合作，展現出高度的彈性與行動力。