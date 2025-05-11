加強打擊走私！中國宣布整治稀土等戰略礦產

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-11 17:44

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中國政府於 5 月 9 日宣布加強對戰略礦產，尤其是稀土資源的走私整治。此舉在中美高層官員即將於瑞士舉行會議前一天出台，預計稀土問題可能會成為會議中的重要議題之一。

中國的此次行動聚焦於打擊戰略礦產走私出口，並強調這一措施與國家安全及發展利益息息相關。據悉，中國政府的打擊行動由國家出口管制工作協調機制辦公室主導，並聯合了商務部、公安部、國家安全部、海關總署等多個部門。

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在深圳市召開的專項行動會議中，與會中國官員討論了如何加強戰略礦產資源出口管控，以防止非法外流並維護國家安全。此舉還旨在穩定國內產供鏈，並促進合規貿易。

中國官員表示，儘管中國已經對鎵、鍺、銻、鎢及中重稀土等關鍵礦產實施出口管制，但仍有境外勢力與國內不法分子合作，試圖以各種手段逃避監管。

會議強調，要堅持法治，深入挖掘走私網路，加強對這些典型規避手法的打擊，並依法辦理多起違法案件。

目前，中國主導許多關鍵礦產的全球供應，並在稀土產業中佔據近乎壟斷的地位，是全球領先的稀土開採、提煉和稀土磁體生產國。

稀土是許多先進技術，包括電動汽車和軍事裝備中的關鍵材料，對全球市場具有極大影響。中國的稀土資源成為國際競爭的重要焦點，尤其在軍事領域具有非常重要的地位。

儘管美國試圖建立新的稀土加工和磁體製造設施，並積極尋求從其他國家獲取更多關鍵礦產，但進展緩慢，美國仍然高度依賴中國的稀土資源。

2024 年，隨著美國限制中國獲取人工智慧所需的先進晶片，中國進一步加強了對關鍵礦產的出口管制，使礦產資源成為中美關係中的一個重要議題。

本周末，中美兩國的高層官員將於瑞士進行會議，除了關稅問題外，預計芬太尼、美國港口費及稀土等關鍵礦產問題也將成為討論的核心議題。