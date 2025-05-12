英美兩國就關稅貿易協議達成一致 如何影響全球市場？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-12 08:30

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上周四 (8 日)，全球市場迎來關鍵轉折，英美兩國就關稅貿易協議條款達成一致，此消息為市場注入信心。美國總統川普隔日還強調多項貿易協議正密集磋商中，川普將於 13 日至 16 日訪問沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國，可能討論石油、貿易和核議題等。

美國市場情緒雖有所緩和，但觀望氛圍依然濃厚，而在港股方面，南向資金在上周出現連續兩日淨流出，反映出投資人對後市的分歧。截至上周，美股大盤指數仍未重新站上關鍵的 200 日均線，觀望情緒依舊強烈。先前持續流入港股的南向資金在近一周也陷入觀望模式，上周三 (7 日)、周四出現兩日罕見的連續淨流出。

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華爾街對英美協議的短期效應持審慎樂觀態度。高盛 G10 外匯策略師 Michael Cahill 指出，這份醞釀多年的協議對美方更具象徵意義。美國對英國長期保持貿易順差，大部分條款早已敲定。協議內容包括英國進口美國汽車關稅從 27.5% 降至 10%、允許勞斯萊斯發動機等航空部件免稅准入，以及英國航空公司將購買百億美元波音飛機等。

景順亞太區策略師趙耀庭表示，這預示著美國可能以英美協議為藍本，未來在亞洲和拉丁美洲推動更多雙邊貿易談判。美英貿易協定的主要亮點包括來自英國的 10 萬輛汽車的關稅將從 27.5% 降至 10%，勞斯萊斯的發動機和飛機零部件將被允許免關稅進入美國，一家英國航空公司將購買價值 100 億美元的波音飛機，以及牛肉將有互惠准入，英國農民將獲得 1.3 萬噸的免關稅配額。

總的來說，英美達成貿易協議對市場尤其是對美國資產而言是個好消息，因為這可能標誌著關稅波動開始結束。

趙耀庭說：「這一消息為市場帶來一些希望，即美國與一系列國家達成類似協定，從而減少關稅可能造成的長期損害。如果相關協定真能達成，與歐盟和中國的貿易談判對美國經濟和市場而言可能會更為重要。」

當前各界也高度關注中美貿易談判的進程。美國商務部長盧特尼克明確關稅調整將掛鉤市場開放程度，並強調美英協定為後續談判提供典範。

中美談判進程牽動市場神經，摩根士丹利指出，中國 4 月 PMI 數據環比走弱與出口超預期形成矛盾訊號，房地產銷售回升與製造業疲軟並存。

就「五一」長假的數據來看，「體驗式」消費和入境旅遊是主要消費類別中的亮點。房地產銷售也表現穩定，5 月 1 日至 5 日，約 40 個城市的日均新屋銷售面積年增 26%，一、二線城市以 40% 和 33% 增幅引領升勢。

不過，官方製造業和服務業 PMI 均呈下行趨勢、跨太平洋貨運量下降，但中國上月出口數據則超出預期。

在此背景下，南向資金流入港股節奏放緩，4 月 24 日至 5 月 7 日僅淨流入 4 億美元，但科技股仍受青睞，阿里巴巴錄得單月最高淨買入。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指出，A 股獲利拐點初現，今年首季非金融類股淨利年增 4.2%，AI 相關產業更實現三位數成長。政策層面，中國央行降準降息措施穩定市場預期，建銀國際認為恒生指數短期將在 22000 點區間震盪，建議關注高股利防禦性板塊。

孟磊認為，短期內，大盤股有望因具有更高的獲利確定性而能在市場成交額下滑的背景下跑贏小盤股。在行業偏好方面，在戰術上看好受益於國內政策利好的行業，而對受制於出口成長放緩的行業持謹慎態度。

當前，市場對人民幣的情緒也較為樂觀。在亞洲貨幣兌美元升值潮下，離岸人民幣對美元在上周也一度升破關鍵的 200 日均線，即 7.22 人民幣附近。

雖然逆週期因子調節幅度縮小顯示貶值壓力趨緩，但機構指出，出口商囤積的 3800 億美元外匯可能限制升值空間，若央行將中間價維持在 7.15-7.18 區間，美元兌離岸人民幣恐升破 7.1 大關。