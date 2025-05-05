泡泡瑪特市值碾壓開雲集團：Z世代「情緒解藥」如何煉成千億神話

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-05 17:30

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今年 4 月 24 日深夜，泡泡瑪特 (09992-HK) 旗下 LABUBU3.0 系列在中國線上平台開賣便遭瘋搶，消費者也在多地實體門市徹夜排隊，原價 599 元的聯名款被炒至 2000 元 (人民幣，下同)，隱藏款價格更飆升至 1220 元。這場持續多年的潮玩狂歡，在資本市場也迎來歷史性時刻，泡泡瑪特市值在 4 月 24 日首度超越 Gucci 母公司開雲集團後，上周五(2 日) 市值更衝上 2584.7 億港元，持續成為全球潮玩產業的現象級存在。

泡泡瑪特的爆發式成長在 2024 年財報中已顯端倪，四大 IP 年營收超 10 億元，13 個 IP 破億，今年首季收益年增 165% 至 170%，海外市場增幅更達驚人的 475%。這一成功被業界歸結為對人性弱點的精準把控，透過「上癮模型」建構消費循環。

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專家認為，以 69 到 99 元的親民定價切入，既滿足「買得起」的心理門檻，又透過限量發售製造稀缺感。通路涵蓋從一線城市商圈到社區自動販賣機，而多變的酬賞系統則尤其關鍵，每個系列包含 6 到 7 種基本款加 1 個隱藏款，開盒瞬間的驚喜感刺激多巴胺分泌，而社交平台曬照帶來的「社交酬賞」，則推動用戶從消費者變為傳播者。投入機制則透過集卡式收集慾望，將使用者深度綁定。數據顯示，泡泡瑪特重購率達 35%，遠超過一般玩具產業均值。

在 LABUBU 系列中，9 顆尖牙、咧嘴大笑的「醜萌」形象引發搶購狂潮，印證著泡泡瑪特對 Z 世代美學的顛覆性洞察。此外，SKULLPANDA 的暗黑系與 LABUBU 的反差萌形成互補矩陣，前者主打「治療系孤獨」，後者則成為「社交貨幣」。

這種「悅己消費」本質是情緒價值的交易。高壓社會下，LABUBU 的調皮搗蛋成為都市人的情緒出口，MOLLY 的撲克臉則被解讀為「躺平哲學」的具象化。泡泡瑪特巧妙將潮玩轉化為「成年人的玩具」，用戶研究顯示，73% 購買者將其視為「對抗焦慮的儀式道具」。

當蕾哈娜、BLACKPINK 成員手持 LABUBU 上街，這場次文化狂歡完成主流化蛻變。名人效應形成傳導鏈，偶像曬娃引發粉絲效仿，KOL 二次創作推動破圈傳播，最終形成「以娃會友」的圈層文化。

在泡泡瑪特打造的 UGC 生態中，用戶 DIY 改造的娃衣、場景裝置在社群平台獲讚超過 2 億次，這種參與感建構起高黏性社群。

在東京、巴黎的潮流集合店，LABUBU 與村上隆太陽花比鄰而居，也標誌著中國潮玩完成從文化輸入到輸出的歷史跨越。

資本市場用腳投票的邏輯則更為直接。泡泡瑪特今年首季海外市場營收年增 475%，其中歐洲成長 600%，美洲達 895%，而市值超越開雲集團的背後，是資本市場對 Z 世代消費力的重新估值。

泡泡瑪特本益比高達 82 倍，遠超過傳統奢侈品集團，折射出投資人對自身「情緒剛需」屬性的認可。

不過，隱憂也正在滋生，過度依賴盲盒模式的可持續性存疑，IP 生命週期管理面臨考驗，監管層對「賭博式行銷」的關注度持續升溫。