金價彈逾1%！老鋪黃金狂漲輾壓周大福 專家：牛市造神創辦人徐高明 但137倍本益比藏泡沫

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-24 17:00

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國際金價近日衝高回落，今 (24) 日從一周低點向上反彈，現貨金價與期貨價格均漲逾 1%，雙雙漲至每盎司 3330 美元之上，而全球近年掀起的這波黃金熱潮也讓上市不到一年的老鋪黃金(06181-HK) ，股價創下亞洲企業上市後最快漲速紀錄，也讓外界注意到公司創辦人徐高明。

中國《華商韜略》報導，過去一年，來自湖南、在北京王府井發跡的徐高明身價暴漲。老鋪黃金上市之初，以公司發行價計算，持股 67% 的徐高明家族，身價才不到 50 億元，若以上周四 (17 日) 市值突破 1300 億港元時的收盤價 777 港元計算，徐高明的身家高達 870 多億港元。

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湖南籍富豪，多以實業起家，比如三一集團梁穩根、藍思科技周群飛，但徐高明的崛起，卻更多了一抹資本的色彩，而創造這場財富神話的是一場史無前例的黃金大牛市。國際金價從每盎司 1200 美元飆升至 3500 美元的世紀行情，更有市場對稀缺資產的集體焦慮。

2009 年，當徐高明在北京王府井工美大廈開出首家老鋪黃金門市時，他或許未曾料到自己將改寫中國黃金產業的商業邏輯。他先前的人生軌跡與黃金並無交集，從畜牧局技術員到旅遊文化產業投資者，這位 45 歲的創業者帶著跨界思維闖入珠寶行業，卻用一場顛覆性的工藝革命撕開了行業的同質化困局。

在黃金飾品產業陷入克重大戰的 2016 年，當周大福、老鳳祥等企業為每克金價競相壓價時，徐高明做出讓業界瞠目的決定，關閉所有加盟管道，將門市全面進駐 SKP、萬象城等高端商場，推出拒絕克重計價的一口價模式。

這場轉型背後的商業智慧，在老鋪黃金的工藝車間裡得到具象呈現，金匠師傅們手持刻刀在黃金表面雕琢出敦煌飛天的衣袂，或是故宮脊獸的鱗甲，單件作品雕琢時間超過 600 小時，這種將技藝融入工業生產的模式，徹底改變了黃金飾品「千足金、萬足金」的同質化競爭格局。

根據老鋪黃金官網，老鋪黃金是率先推廣「古法黃金」的品牌，2019 年老鋪黃金首創以足金黃金為底材，手工鑲嵌鑽石，顛覆鑽石飾品行業以 K 金為鑽石飾品底材的傳統標準。

2022 年，老鋪黃金以傳統銅胎燒藍技法為基礎鍛造「金胎燒藍」產品，老鋪黃金成功打造出葫蘆、金剛杵、玫瑰花窗、蝴蝶等爆款產品，這也讓消費者對老鋪黃金的第一印象是「精美」，再加上老鋪黃金「一口價」的定價策略不受金價波動影響，於是有了「無數次」購買。

當競爭對手還在比拼克重時，老鋪黃金已建立起包含花絲鑲嵌、錘揲鏨刻等六大非遺工藝的數據庫，開發的古法黃金系列價格較普通金飾高出 3 倍，卻仍供不應求。

根據老鋪黃金財報，截至 2024 年底老鋪黃金已推出近 2000 款原創設計，累計擁有 1314 項國內專利。

資本市場的狂熱追捧，為徐高明的商業實驗，但狂歡背後暗流湧動。根據老鋪黃金去年財報，本益比攀升至 137 倍，遠超過 Tiffany 歷史高點的 85 倍。這一數字代表投資人看好公司未來五年營收成長率必須維持在 60% 以上，而現實挑戰正從四面八方湧來。

周大福、老鳳祥等老字號已推出同類產品，工藝門檻並不構成絕對壁壘，而消費者對「黃金奢侈品」的認知轉變仍需時間。根據某項第三方調查，63% 的受訪者仍認為黃金價值主要源於材質本身。

去年 4 月，周大福推出「傳福系列」，結合了「傳統與創新」，到了 9 月 30 日的財報期限內，該系列零售值突破 15 億港元，且大部分選購該系列的消費者都是品牌的新顧客，反映出以文化為創造靈感的產品具吸引力。同年 8 月，周大福與北京故宮攜手推出故宮系列，以博物院所珍藏的藝術瑰寶為靈感來源，把中國傳統文化及工藝設計成適合日常穿戴的珠寶首飾。

但事實上，就在老鋪黃金業績跟股價創新高之時，奢侈品牌在中國「遇冷」。根據時尚商業快訊，愛馬仕 2025 財年第一季收入 41.29 億歐元，按當前匯率年增 9%，但在中國市場顯現疲軟，且在除日本外的亞洲市場僅成長 1.2% 至 19.7 億歐元，主要受到中國市場奢侈品消費低迷、人流下滑的影響。