【印巴開戰】達成停火協議數小時後再度爆發衝突！無人機遭擊落、雙方互指違約

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-11 12:43

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印度與巴基斯坦於 5 月 10 日正式宣布達成全面停火協議，承諾終止所有陸、海、空軍事行動，試圖緩解長年在喀什米爾地區的衝突。然而，協議生效數小時內，印控喀什米爾地區即傳出多起爆炸聲，雙方更爆發無人機攻防戰，再度引發外界對停火協議實施成效的質疑。

喀什米爾爆炸聲連環響起：印巴無人機互擊、邊境局勢再緊張

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根據《CNN》報導，當地時間 10 日晚間，印控喀什米爾地區傳出爆炸聲響，地區官員 Omar Abdullah 於社群媒體發文指出，斯利那加中部發生爆炸事件，引發民眾恐慌。

安全消息人士透露，巴基斯坦防空系統在巴基斯坦巴查 · 汗國際機場附近成功擊落一架印度無人機。印度則回應稱，防空部隊攔截了一架巴基斯坦無人機，雙方各執一詞。

印度媒體指出，爆炸事件導致喀什米爾部分地區停電，當局緊急實施安全措施。《CNN》拍攝畫面亦顯示巴控區域上空出現紅色發射物軌跡，疑似軍方交火痕跡。

印度外交官強烈譴責：巴方違反停火協議多次

對此，印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）也召開緊急記者會，指控巴基斯坦在停火協議生效後「數度違約」。他表示已下令武裝部隊高度警戒，並警告若再有挑釁行為，將全面反擊。

他強調：「印度會根據總理莫迪指示，對所有越界行動採取強硬軍事回應。」

印度外交秘書唐勇勝召開緊急記者會，指控巴基斯坦在停火協議生效後「數度違約」。(圖: REUTERS/TPG)

巴基斯坦反擊指控：未違約、仍致力維持和平

巴基斯坦外交部深夜也發表聲明，強調印度才是破壞停火協議的一方，並指巴方軍隊保持克制，避免衝突擴大。

巴基斯坦新聞與廣播部長阿塔拉爾（Attaullah Tarar）在《Geo News》訪問中指出：「印度的說法毫無根據，巴方仍視停火為重要和平契機。」

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）並未對印方指控作出回應，但表示巴基斯坦同意停火是為了維護該地區的和平。

他說，巴方希望所有與印度懸而未決的問題，包括印度水資源分配問題、喀什米爾問題，都能透過和平對話解決。

巴基斯坦總理謝里夫未對印方指控作出回應，表示巴基斯坦同意停火是為了維護該地區的和平。(圖: REUTERS/TPG)

儘管局勢緊張，巴基斯坦民航局仍宣布全面恢復領空開放與機場運作。另一方面，印巴高階軍官於 10 日下午通話並同意，自新德里時間當天下午 5 點起，全面中止所有陸海空軍事行動，並預計於 12 日再次會談。

國際分析：停火初期爆發衝突屬常態

美國戰略與預算評估中心（CSBA）專家 Sameer Lalwani 表示，在歷史上，印巴簽署停火協議後仍常出現零星衝突，尤其在敏感地區如喀什米爾。他指出：「停火不代表立即和平，初期試探與摩擦是可預期的。」

美國智庫威爾遜中心南亞研究所所長 Michael Kugelman 則認為，此次協議倉促簽署，雙方對條款理解存在分歧，加上外部壓力介入，將為後續執行帶來變數。

值得注意的是，此前美國總統川普於 Truth Social 平台聲稱，此次停火協議為「美方促成的外交勝利」。但印巴雙方政府均強調，此為「雙邊自主談判成果」，印度甚至刻意淡化美國角色。