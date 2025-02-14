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鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒂斯-萊特(CW-US)EPS預估上修至12.31元，預估目標價為432.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對蒂斯-萊特(CW-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.94元上修至12.31元，其中最高估值12.45元，最低估值11.82元，預估目標價為432.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.45(12.45)13.715.216.8
最低值11.82(11.37)12.613.4214.28
平均值12.22(11.88)13.2714.4315.56
中位數12.31(11.94)13.2914.5515.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.06億36.88億38.59億41.32億
最低值32.38億34.00億35.71億37.50億
平均值33.51億35.61億37.25億38.99億
中位數33.64億35.57億37.35億38.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.806.587.629.2010.55
營業收入23.91億25.06億25.57億28.45億31.21億

詳細資訊請看美股內頁：
蒂斯-萊特(CW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCW

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