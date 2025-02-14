鉅亨速報 - Factset 最新調查：蒂斯-萊特(CW-US)EPS預估上修至12.31元，預估目標價為432.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對蒂斯-萊特(CW-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.94元上修至12.31元，其中最高估值12.45元，最低估值11.82元，預估目標價為432.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.45(12.45)
|13.7
|15.2
|16.8
|最低值
|11.82(11.37)
|12.6
|13.42
|14.28
|平均值
|12.22(11.88)
|13.27
|14.43
|15.56
|中位數
|12.31(11.94)
|13.29
|14.55
|15.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.06億
|36.88億
|38.59億
|41.32億
|最低值
|32.38億
|34.00億
|35.71億
|37.50億
|平均值
|33.51億
|35.61億
|37.25億
|38.99億
|中位數
|33.64億
|35.57億
|37.35億
|38.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.80
|6.58
|7.62
|9.20
|10.55
|營業收入
|23.91億
|25.06億
|25.57億
|28.45億
|31.21億
詳細資訊請看美股內頁：
蒂斯-萊特(CW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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