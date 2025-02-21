鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至7元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.15元下修至7元，其中最高估值7.4元，最低估值6.53元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.4(7.59)
|8.5
|10.19
|最低值
|6.53(6.5)
|7.37
|8.25
|平均值
|6.99(7.15)
|7.81
|8.82
|中位數
|7(7.15)
|7.88
|8.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|59.39億
|64.92億
|70.16億
|最低值
|57.73億
|62.04億
|67.88億
|平均值
|58.48億
|63.61億
|69.09億
|中位數
|58.52億
|63.49億
|69.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.45
|3.50
|3.97
|4.54
|營業收入
|23.98億
|34.64億
|40.15億
|46.32億
詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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