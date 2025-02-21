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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德州鮮切牛排(TXRH-US)EPS預估下修至7元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對德州鮮切牛排(TXRH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.15元下修至7元，其中最高估值7.4元，最低估值6.53元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.4(7.59)8.510.19
最低值6.53(6.5)7.378.25
平均值6.99(7.15)7.818.82
中位數7(7.15)7.888.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值59.39億64.92億70.16億
最低值57.73億62.04億67.88億
平均值58.48億63.61億69.09億
中位數58.52億63.49億69.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.453.503.974.54
營業收入23.98億34.64億40.15億46.32億

詳細資訊請看美股內頁：
德州鮮切牛排(TXRH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTXRH

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