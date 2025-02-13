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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至9.12元，預估目標價為222.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.93元上修至9.12元，其中最高估值9.2元，最低估值8.96元，預估目標價為222.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.2(9.05)9.9710.611.51
最低值8.96(8.68)9.6510.2111.51
平均值9.11(8.91)9.7810.4711.51
中位數9.12(8.93)9.7510.611.51

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.87億23.68億24.60億25.98億
最低值22.27億22.76億23.31億25.98億
平均值22.56億23.40億24.12億25.98億
中位數22.61億23.51億24.45億25.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.374.907.517.858.69
營業收入15.09億18.09億19.80億20.56億22.52億

詳細資訊請看美股內頁：
Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWTS

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