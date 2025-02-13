鉅亨速報 - Factset 最新調查：Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)EPS預估上修至9.12元，預估目標價為222.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.93元上修至9.12元，其中最高估值9.2元，最低估值8.96元，預估目標價為222.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.2(9.05)
|9.97
|10.6
|11.51
|最低值
|8.96(8.68)
|9.65
|10.21
|11.51
|平均值
|9.11(8.91)
|9.78
|10.47
|11.51
|中位數
|9.12(8.93)
|9.75
|10.6
|11.51
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.87億
|23.68億
|24.60億
|25.98億
|最低值
|22.27億
|22.76億
|23.31億
|25.98億
|平均值
|22.56億
|23.40億
|24.12億
|25.98億
|中位數
|22.61億
|23.51億
|24.45億
|25.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.37
|4.90
|7.51
|7.85
|8.69
|營業收入
|15.09億
|18.09億
|19.80億
|20.56億
|22.52億
詳細資訊請看美股內頁：
Watts Water Technologies, Inc. - Class A(WTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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