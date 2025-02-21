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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司PODD-US的目標價調升至315元，幅度約3.62%

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Insulet公司(PODD-US)提出目標價估值：中位數由304元上修至315元，調升幅度3.62%。其中最高估值350元，最低估值280元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予Insulet公司評價：積極樂觀19位、保持中立2位、保守悲觀1位。

Insulet公司今(21日)收盤價為288.29元。近5日股價上漲3.62%，標普指數上漲0.04%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PODD市場預估目標價

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