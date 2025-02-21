鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.12元，預估目標價為315.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:17
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.9元上修至4.12元，其中最高估值5.18元，最低估值3.75元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.18(4.29)
|6
|6.89
|8.41
|最低值
|3.75(3.75)
|4.72
|5.89
|6.91
|平均值
|4.16(3.93)
|5.2
|6.29
|7.66
|中位數
|4.12(3.9)
|5.15
|6.23
|7.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24.93億
|29.77億
|34.53億
|39.20億
|最低值
|23.88億
|27.79億
|32.06億
|36.18億
|平均值
|24.50億
|28.74億
|33.16億
|37.47億
|中位數
|24.51億
|28.56億
|32.96億
|37.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.10
|0.24
|0.07
|2.94
|營業收入
|9.04億
|10.99億
|13.05億
|16.97億
詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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