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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Insulet公司(PODD-US)EPS預估上修至4.12元，預估目標價為315.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:17


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Insulet公司(PODD-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.9元上修至4.12元，其中最高估值5.18元，最低估值3.75元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.18(4.29)66.898.41
最低值3.75(3.75)4.725.896.91
平均值4.16(3.93)5.26.297.66
中位數4.12(3.9)5.156.237.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值24.93億29.77億34.53億39.20億
最低值23.88億27.79億32.06億36.18億
平均值24.50億28.74億33.16億37.47億
中位數24.51億28.56億32.96億37.03億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.100.240.072.94
營業收入9.04億10.99億13.05億16.97億

詳細資訊請看美股內頁：
Insulet公司(PODD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPODD

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