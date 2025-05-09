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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估下修至1.15元，預估目標價為17.99元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元下修至1.15元，其中最高估值1.54元，最低估值0.63元，預估目標價為17.99元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.54(1.58)2.473.684.04
最低值0.63(0.63)0.511.11.62
平均值1.1(1.16)1.372.012.54
中位數1.15(1.17)1.271.981.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值475.20億532.65億599.94億389.52億
最低值315.45億305.33億317.28億359.72億
平均值372.03億381.41億410.88億374.62億
中位數360.88億359.65億379.11億374.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVE

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