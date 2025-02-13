鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估下修至1.88元，預估目標價為88.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.92元下修至1.88元，其中最高估值2.33元，最低估值1.23元，預估目標價為88.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.33(2.33)
|3.56
|3.73
|4.6
|最低值
|1.23(1.21)
|0.77
|2.38
|3.9
|平均值
|1.87(1.9)
|2.32
|3.03
|4.25
|中位數
|1.88(1.92)
|2.29
|2.96
|4.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|26.55億
|31.40億
|35.59億
|41.91億
|最低值
|24.44億
|27.58億
|31.62億
|34.76億
|平均值
|25.54億
|29.26億
|33.07億
|37.56億
|中位數
|25.49億
|29.14億
|33.06億
|36.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.72
|-2.11
|-0.42
|-0.68
|營業收入
|33.40億
|81.47億
|19.58億
|19.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至80元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至83.5元，幅度約3.09%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團Z-US的目標價調升至87元，幅度約4.19%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旅行家集團(TRV-US)EPS預估下修至19.29元，預估目標價為276.00元
上一篇
下一篇