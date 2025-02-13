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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow集團(Z-US)EPS預估下修至1.88元，預估目標價為88.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 00:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Zillow集團(Z-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.92元下修至1.88元，其中最高估值2.33元，最低估值1.23元，預估目標價為88.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.33(2.33)3.563.734.6
最低值1.23(1.21)0.772.383.9
平均值1.87(1.9)2.323.034.25
中位數1.88(1.92)2.292.964.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.55億31.40億35.59億41.91億
最低值24.44億27.58億31.62億34.76億
平均值25.54億29.26億33.07億37.56億
中位數25.49億29.14億33.06億36.79億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.72-2.11-0.42-0.68
營業收入33.40億81.47億19.58億19.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Zillow集團(Z-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZ

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