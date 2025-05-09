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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調升至400元，幅度約6.1%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)提出目標價估值：中位數由377元上修至400元，調升幅度6.1%。其中最高估值440元，最低估值330元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予LPL Financial Holdings Inc評價：積極樂觀15位、保持中立1位、保守悲觀1位。

LPL Financial Holdings Inc今(9日)收盤價為338.99元。近5日股價上漲6.1%，標普指數上漲1.07%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LPLA市場預估目標價

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