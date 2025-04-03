鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估下修至19.37元，預估目標價為413.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-03 00:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.88元下修至19.37元，其中最高估值20.55元，最低估值18.58元，預估目標價為413.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.55(20.55)
|25.01
|31.56
|最低值
|18.58(18.58)
|21.95
|26.1
|平均值
|19.55(19.61)
|23.48
|28.6
|中位數
|19.37(19.88)
|23.13
|28.58
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|153.64億
|177.38億
|214.56億
|最低值
|145.09億
|164.56億
|185.63億
|平均值
|151.09億
|171.09億
|196.24億
|中位數
|151.61億
|170.82億
|195.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.86
|5.63
|10.40
|13.69
|14.03
|營業收入
|58.72億
|77.21億
|86.01億
|100.53億
|123.85億
詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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