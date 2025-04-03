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鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估下修至19.37元，預估目標價為413.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-03 00:16


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2025年EPS預估：中位數由19.88元下修至19.37元，其中最高估值20.55元，最低估值18.58元，預估目標價為413.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值20.55(20.55)25.0131.56
最低值18.58(18.58)21.9526.1
平均值19.55(19.61)23.4828.6
中位數19.37(19.88)23.1328.58

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值153.64億177.38億214.56億
最低值145.09億164.56億185.63億
平均值151.09億171.09億196.24億
中位數151.61億170.82億195.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.865.6310.4013.6914.03
營業收入58.72億77.21億86.01億100.53億123.85億

詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLPLA

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