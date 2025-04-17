鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings IncLPLA-US的目標價調降至377元，幅度約5.04%
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 20:18
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)提出目標價估值：中位數由397元下修至377元，調降幅度5.04%。其中最高估值441元，最低估值330元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予LPL Financial Holdings Inc評價：積極樂觀15位、保持中立1位、保守悲觀1位。
LPL Financial Holdings Inc今(17日)收盤價為306.04元。近5日股價上漲5.04%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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