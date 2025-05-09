〈台幣〉暴力升值後連4貶守穩30.3關卡 單周仍強升7.56角
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-09 19:17
新台幣兌美元歷經暴力升值後，近日熱情激情逐漸褪去，加上美元止跌反彈，亞幣普遍走弱，新台幣匯價今 (9) 日收盤小貶 0.5 分，收在 30.308 元，為連續 4 個交易日收黑，但因周一 (5/5) 強升近 1 元，本周累計仍升值 7.56 角之多、升幅 2.43%，周線拉出連 6 升。
新台幣兌美元今天以 30.36 元貶值開盤，最高來到 30.254 元，終場收在 30.308 元，小貶 0.5 分，台北外匯市場成交值略增至 17.1 億美元。
台北匯市近期上演失速列車戲碼，除了外資及投信銀彈狂轟之外，出口商也因預期心理瘋狂進場拋匯，使得匯價在短短兩周接連失守 32、31、30 元大關，周一一度噴出 29.59 元近 3 年新高價，當時甚至發生民眾蜂擁換匯，導致各大網銀、App 系統大塞車。
政府連日喊話，加上央行穩匯，近期新台幣持續回穩，雖然 9 日盤中仍是升貶互見，但震盪價差已明顯更為收斂，終場收在 30.308 元、小貶 0.5 分，已連四個交易日收黑，總成交量 22.335 億美元，單周則上漲 7.56 角之多，周線連六紅。匯銀主管表示，現階段匯市激情消散，對新台幣升值的預期心理趨緩，預計下周匯價可持穩在 3 字頭。
國際美元近期止跌回升，美元指數站上 100 大關，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.39%，日元持續走貶，下挫 0.59%，韓元貶值 0.39%，新加坡幣貶值 0.23%，人民幣貶值 0.15%，新台幣小貶 0.02%，貶值幅度相對有限。
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