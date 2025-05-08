〈台幣〉美元轉強亞幣跳水 量能急凍連3貶收30.303元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-08 20:40

‌



新台幣兌美元匯率近期回穩，由於美元指數已經回到 100 之上，亞幣普遍走弱，新台幣兌美元今 (8) 日再度由升轉貶，終場收在 30.303 元、小貶 0.8 分，呈現連 3 貶，台北外匯市場成交值萎縮至 12.89 億美元。

新台幣兌美元今天以 30.3 元開盤，最高來到 30.25 元、最低下探 30.325 元，盤中買匯、賣匯兩股力道僵持，外資並無明確方向，整體交投偏淡，使得匯價波動不大，尾盤在央行介入調節下，轉為小貶，以 30.303 元作收，也與主要亞幣走勢一致。

‌



觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數勁揚 0.52%，日元重貶 0.80%，歐元大跌 0.58%，新加坡幣貶值 0.39%，韓元、人民幣分別貶值 0.19%、0.16%，新台幣微貶 0.03%。