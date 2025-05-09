因應對等關稅 仁寶陳瑞聰：應該會在美國德州設立據點
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-09 16:13
美國對等關稅政策持續變動，仁寶 (2324-TW) 董事長陳瑞聰今 (9) 日出席生策年會，針對仁寶赴美設廠首度透露「應該是滿確定會在美國德州」。
陳瑞聰表示，為因應關稅，仁寶加緊腳步布局美國與墨西哥，其中，在美國的布局大致底定，目前應該會在德州設立據點，不過具體細節及設廠時間點尚未確認，仍在規劃階段。
另外，陳瑞聰也提到，由於不確定因素仍在，目前觀察第二季客戶相對保守，不過預期可能出現提前拉貨的情況，強調仍需要觀察關稅暫緩 90 天後的發展。
仁寶今日也同步公告營收，仁寶 4 月營收 622.99 億元，月減 18.9%，年減 19.4%；累積今年前 4 月營收 2613.96 億元，年減 5.6%
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