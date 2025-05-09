因應對等關稅 仁寶陳瑞聰：應該會在美國德州設立據點

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-09 16:13

‌



陳瑞聰表示，為因應關稅，仁寶加緊腳步布局美國與墨西哥，其中，在美國的布局大致底定，目前應該會在德州設立據點，不過具體細節及設廠時間點尚未確認，仍在規劃階段。

‌



至於近日新台幣強勢升值，陳瑞聰則表示，新台幣在一波狂飆後，目前已趨於平穩，不過也坦言，需要認列部分匯兌損失。

另外，陳瑞聰也提到，由於不確定因素仍在，目前觀察第二季客戶相對保守，不過預期可能出現提前拉貨的情況，強調仍需要觀察關稅暫緩 90 天後的發展。