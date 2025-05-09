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鉅亨速報

營收速報 - 光聖(6442)4月營收10.58億元年增率高達194.59％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:16


光聖(6442-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣10.58億元，年增率194.59%，月增率83.35%。

今年1-4月累計營收為31.63億元，累計年增率166.79%。

最新價為426.5元，近5日股價上漲9.3%，相關通信網路上漲1.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+297 張
  • 外資買賣超：+268 張
  • 投信買賣超：-9 張
  • 自營商買賣超：+38 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 10.58億 195% 83%
25/3 5.77億 79% 13%
25/2 5.13億 104% -50%
25/1 10.15億 302% -25%
24/12 13.61億 485% 145%
24/11 5.55億 256% -6%

光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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