營收速報 - 光聖(6442)4月營收10.58億元年增率高達194.59％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:16
今年1-4月累計營收為31.63億元，累計年增率166.79%。
最新價為426.5元，近5日股價上漲9.3%，相關通信網路上漲1.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+297 張
- 外資買賣超：+268 張
- 投信買賣超：-9 張
- 自營商買賣超：+38 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|10.58億
|195%
|83%
|25/3
|5.77億
|79%
|13%
|25/2
|5.13億
|104%
|-50%
|25/1
|10.15億
|302%
|-25%
|24/12
|13.61億
|485%
|145%
|24/11
|5.55億
|256%
|-6%
光聖(6442-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為各種光纖及光纖連合器等之製造組立加工及買賣業務。通訊光電介面產品及通信網路設備之加工裝配業務。電子組件用精密金屬零件及電子產品之加工製造組立業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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