營收速報 - 海華(3694)4月營收9.28億元年增率高達33.17％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:16
今年1-4月累計營收為33.15億元，累計年增率20.43%。
最新價為46.15元，近5日股價下跌-0.66%，相關通信網路上漲1.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+619 張
- 外資買賣超：+625 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|9.28億
|33%
|-1%
|25/3
|9.34億
|31%
|23%
|25/2
|7.59億
|24%
|9%
|25/1
|6.94億
|-5%
|-13%
|24/12
|7.98億
|5%
|3%
|24/11
|7.73億
|1%
|11%
海華(3694-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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