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鉅亨速報

營收速報 - 海華(3694)4月營收9.28億元年增率高達33.17％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:16


海華(3694-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣9.28億元，年增率33.17%，月增率-0.65%。

今年1-4月累計營收為33.15億元，累計年增率20.43%。

最新價為46.15元，近5日股價下跌-0.66%，相關通信網路上漲1.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+619 張
  • 外資買賣超：+625 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 9.28億 33% -1%
25/3 9.34億 31% 23%
25/2 7.59億 24% 9%
25/1 6.94億 -5% -13%
24/12 7.98億 5% 3%
24/11 7.73億 1% 11%

海華(3694-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為無線網路通訊模組產品之研究開發、生產製造及銷售。數位影像處理模組產品之研究開發、生產製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收海華

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