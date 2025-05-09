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鉅亨速報

營收速報 - 富驊(5465)4月營收6.35億元年增率高達33.68％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:16


富驊(5465-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣6.35億元，年增率33.68%，月增率4.08%。

今年1-4月累計營收為22.03億元，累計年增率24.24%。

最新價為34.15元，近5日股價上漲4.1%，相關電腦及週設類指數上漲2.15%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+273 張
  • 外資買賣超：+267 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 6.35億 34% 4%
25/3 6.10億 41% 38%
25/2 4.42億 41% -14%
25/1 5.17億 -7% -0%
24/12 5.17億 26% 30%
24/11 3.97億 -27% 20%

富驊(5465-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦外殼及其零組件製造加工買賣業務。五金零件、金屬零件製造加工買賣及沖床加工。五金加工鍛造鑄造業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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