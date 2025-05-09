營收速報 - 富驊(5465)4月營收6.35億元年增率高達33.68％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 15:16
今年1-4月累計營收為22.03億元，累計年增率24.24%。
最新價為34.15元，近5日股價上漲4.1%，相關電腦及週設類指數上漲2.15%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+273 張
- 外資買賣超：+267 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|6.35億
|34%
|4%
|25/3
|6.10億
|41%
|38%
|25/2
|4.42億
|41%
|-14%
|25/1
|5.17億
|-7%
|-0%
|24/12
|5.17億
|26%
|30%
|24/11
|3.97億
|-27%
|20%
富驊(5465-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦外殼及其零組件製造加工買賣業務。五金零件、金屬零件製造加工買賣及沖床加工。五金加工鍛造鑄造業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 海華(3694)4月營收9.28億元年增率高達33.17％
- 營收速報 - 華擎(3515)4月營收51.28億元年增率高達207.35％
- 營收速報 - 陽程(3498)4月營收1.44億元年增率高達106.24％
- 營收速報 - 台端(3432)4月營收1,215萬元年增率高達1705.5％