中芯國際Q1營收創高利潤飆127倍但Q2財測大砍 專家：3指標凸顯「成長性陷阱」浮現

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-09 15:00

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中國晶圓代工龍頭廠中芯國際 (688981-CN)(00981-HK) 周四 (8 日) 公佈今年首季財報，營收 22.472 億美元創新高，年增 28.4%，毛利率持穩於 22.5%，產能利用率攀升至 89.6%。儘管收入表現略低於市場預期，但消費電子與工業汽車領域的強勁需求，推動 8 吋晶圓出貨占比提升至 21.9%，成為當季亮點。

分項來看，消費電子以 40.6% 的營收占比穩居最大宗，收入季增 5.8% 至 8 億美元以上，國補政策刺激顯現成效；工業與汽車業務則受益新能源車與自動駕駛需求，收入佔比持續提升。工業與汽車業務貢獻 9.6% 創新高，顯示製造業升級需求持續升溫。

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地區收入分佈方面，中國市場佔比 84.3% 仍為核心，但美國區收入增至 12.6%，反映地緣政治下客戶提前備貨策略，但中國市場佔比回落至 84% 反映本土需求增速放緩。

產能方面，月產能從 94.7 萬片 8 吋晶圓增至 97.3 萬片，但資本開支維持 14.155 億美元，顯示擴產腳步趨謹慎。

值得關注的是，12 吋晶圓收入佔比 78.1%，顯示先進製程布局逐漸收效，但產品組合中 8 吋晶圓占比提升，導致平均售價季減 11.5%。

財務數據顯示，中芯國際今年首季毛利 5.059 億美元，毛利率 22.5% 超越此前財測上限，主要受惠於消費電子客戶備貨潮，但本季展望轉趨保守，預期收入季減 4% 至 6%，毛利率縮小至 18% 至 20%，主要因為產能擴張與市場需求走弱壓力。

中芯國際管理層強調，今年下半年將聚焦提升風險應變能力，維持「做好本業」的核心策略，並對人工智能等長期增長動能保持信心。

放眼全年，中芯國際預計今年年銷售收入增幅將高於產業平均，但本季財測的收入將呈季減表現與毛利率收窄，凸顯產業周期性壓力。

市場分析指出，8 吋晶圓提前備貨雖支撐短期業績，但產品結構向成熟製程傾斜，恐影響長期毛利率。面對外部環境不確定性，中芯國際能否在先進製程突破與成熟製程市占率之間取得平衡，將是後續關鍵考驗。

但中國海豚投研認為，中芯國際交出一份營收創新高但隱憂凸顯的財報。儘管毛利率以 22.5% 超出市場預期，但營收成長放緩、第二季財測數字大幅下調，暴露出這家全球第三大晶圓代工廠在產業週期與技術追趕中的雙重壓力。透過收入、毛利率與產能利用率三大核心指標，可窺見其經營邏輯與產業挑戰。

收入方面，中芯國際首季營收 22.5 億美元，季增 1.8%，遠低於 6-8% 的指引區間。拆解量價關係，8 吋晶圓出貨量較上季成長 15.1%，但產品均價較上季下滑 11.5% 至每片 980 美元。結構性矛盾成為主要原因，8 吋晶圓出貨比例提升至 21.9%，拉低整體平均售價。這折射出兩大現實，一是消費電子與工業汽車領域的短期備貨需求支撐出貨量，但 12 吋先進製程收入較上月下滑 1.3%，顯示高端市場動能不足。其次，客戶因關稅不確定性提前備貨，導緻美國及歐亞區收入大幅季增。

此外，展望今年第二季，中芯國際預期營收季減 4%-6%，對應 21.1-21.6 億美元，顯著低於市場預期的 24.3 億美元。若排除 8 吋備貨因素，核心業務成長動能恐已觸頂。

毛利率方面，今年首季毛利率 22.5% 雖優於預期，但成本結構揭示脆弱性。固定成本 (折舊攤銷)：資本支出維持 70 億美元以上高位，Q1 折舊達 8 億美元，但規模效應下單位固定成本較上季下降 47 美元至每片 349 美元；變動成本：受益出貨量成長，單位變動成本降至每片 411 美元，季減 51 美元。規模經濟支撐毛利率持平，但 Q2 財測預示壓力重現。若產能利用率未能維持高位，折舊攤提對利潤的侵蝕將加劇。

目前，單位折舊佔產品均價的 35.6%，全年 73.3 億美元資本開支計畫若延續，毛利率改善空間有限。對照台積電 58.8% 的毛利率，中芯國際作為技術追趕者，獲利空間持續承壓。

在產能利用率上，89.6% 的產能利用率看似強勁，實則暗藏隱憂。拆解產能構成後，12 吋產能營收佔 78.1%，但季減 1.3%，反映先進製程需求未達預期，8 吋產能出貨量激增 15%，主要受美國客戶關稅避險備貨驅動，但產品附加價值較低。

產能利用率回升依賴結構性需求，而非全局性復甦。目前存貨 / 收入比仍高達 135.6%，接近歷史高位，顯示去庫存壓力恐抑制後續產能釋放。若下游需求未能實質回暖，高產能利用率或難以持續。