〈焦點股〉勤誠Q2終端客戶需求持續升溫 漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-09 10:49
隨著 AI 伺服器應用加速滲透，帶動終端客戶需求大幅成長，伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 看好第二季終端需求持續升溫，加上美國與英國達成突破性貿易協議，為關稅帶談判來希望，激勵勤誠今 (9) 日大漲逾半根停板。
勤誠早盤以 286 元開高走高，盤中最高漲至 295 元，漲幅超過 8%，截至 10 點 30 分，股價暫報 293 元，漲逾半根停板，一舉站回年線，也填補川普解放日缺口，成交量則超過 2000 張。
勤誠第一季營收 41.53 億元，季增 7.45%，年增 49.77%；毛利率 28.87%，季增 4.14 個百分點，年增 4.02 個百分點；營益率 21.31%，季增 6.17 個百分點，年增 5.3 個百分點；稅後純益 6.67 億元，季增 41.31%，年增 82.74%，每股純益 5.53 元。
勤誠第一季受惠終端客戶需求大增，整體專案出貨進度優於預期，加上新專案開發挹注，今年新切入的機櫃業務如期開發中，帶動整體營運向上，營收與獲利皆顯著年增。
展望第二季，勤誠提到，終端客戶需求持續，不過近期美國關稅政策的不確定因素仍在，不排除客戶提前拉貨，將持續關注關稅政策後續走向，且觀察到近期終端客戶陸續公告擴大 2025 年資本支出，可望推升伺服器需求，公司也積極與 CPU 及 GPU 供應商商話各類機構整合專案，整體而言，審慎樂觀看待第二季。
勤誠 4 月營收 19.75 億元，月增 14.02%，年增 90.97%；累計今年前 4 月營收 61.29 億元，年增 61%。
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