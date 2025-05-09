〈焦點股〉勤誠Q2終端客戶需求持續升溫 漲逾半根停板

勤誠早盤以 286 元開高走高，盤中最高漲至 295 元，漲幅超過 8%，截至 10 點 30 分，股價暫報 293 元，漲逾半根停板，一舉站回年線，也填補川普解放日缺口，成交量則超過 2000 張。

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展望第二季，勤誠提到，終端客戶需求持續，不過近期美國關稅政策的不確定因素仍在，不排除客戶提前拉貨，將持續關注關稅政策後續走向，且觀察到近期終端客戶陸續公告擴大 2025 年資本支出，可望推升伺服器需求，公司也積極與 CPU 及 GPU 供應商商話各類機構整合專案，整體而言，審慎樂觀看待第二季。