營收速報 - 郡都開發(4402)4月營收231萬元年增率高達157.68％
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 10:15
今年1-4月累計營收為928萬元，累計年增率-12.22%。
最新價為20.3元，近5日股價下跌-0.98%，相關紡織纖維股價指數上漲0.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-45 張
- 外資買賣超：-45 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|231萬
|158%
|-27%
|25/3
|315萬
|34%
|145%
|25/2
|129萬
|-60%
|-49%
|25/1
|252萬
|-39%
|54%
|24/12
|164萬
|-64%
|103%
|24/11
|81萬
|-82%
|83%
郡都開發(4402-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織產品。防疫相關產品。太陽能發電站建置。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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