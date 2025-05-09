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鉅亨速報

營收速報 - 郡都開發(4402)4月營收231萬元年增率高達157.68％

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 10:15


郡都開發(4402-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣231萬元，年增率157.68%，月增率-26.61%。

今年1-4月累計營收為928萬元，累計年增率-12.22%。

最新價為20.3元，近5日股價下跌-0.98%，相關紡織纖維股價指數上漲0.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-45 張
  • 外資買賣超：-45 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 231萬 158% -27%
25/3 315萬 34% 145%
25/2 129萬 -60% -49%
25/1 252萬 -39% 54%
24/12 164萬 -64% 103%
24/11 81萬 -82% 83%

郡都開發(4402-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為紡織產品。防疫相關產品。太陽能發電站建置。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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