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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)目標價調降至375元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 08:11


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對環球晶(6488-TW)提出目標價估值：中位數由400元下修至375元，調降幅度6.25%。其中最高估值500元，最低估值305元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予環球晶(6488-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立8位、保守悲觀0位。

環球晶(6488-TW)今(8日)收盤價為306元。近5日股價下跌0.81%，相關半導體類指數近5日上漲0.55%，櫃買市場加權指數上漲1.23%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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