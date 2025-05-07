鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至26.07元，預估目標價為430元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.92元下修至26.07元，其中最高估值31.11元，最低估值22.25元，預估目標價為430元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|31.11(34.48)
|37.78
|42.4
|最低值
|22.25(24.12)
|26.65
|35.27
|平均值
|26.16(27.97)
|31.76
|38.05
|中位數
|26.07(27.92)
|31.63
|36.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|70,522,510
|81,891,430
|90,646,170
|最低值
|65,928,420
|71,861,530
|75,156,670
|平均值
|67,656,740
|74,728,540
|81,424,280
|中位數
|67,323,000
|73,637,860
|78,470,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|21.06
|45.41
|35.31
|27.27
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,626,004
|70,651,593
|70,286,871
|61,130,592
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至28.23元，預估目標價為439.5元
- 盤中速報 - 環球晶(6488)急拉3.52%報279.5元，成交280張
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至27.92元，預估目標價為435元
- Q2稼動率提升 新台幣強升影響小且可控