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鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至26.07元，預估目標價為430元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 08:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.92元下修至26.07元，其中最高估值31.11元，最低估值22.25元，預估目標價為430元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值31.11(34.48)37.7842.4
最低值22.25(24.12)26.6535.27
平均值26.16(27.97)31.7638.05
中位數26.07(27.92)31.6336.47

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值70,522,51081,891,43090,646,170
最低值65,928,42071,861,53075,156,670
平均值67,656,74074,728,54081,424,280
中位數67,323,00073,637,86078,470,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS21.0645.4135.3127.27
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,626,00470,651,59370,286,87161,130,592

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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