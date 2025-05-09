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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為115.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15


根據FactSet最新調查，共43位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.49元，其中最高估值1.79元，最低估值1.17元，預估目標價為115.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.79(1.79)2.764.413.77
最低值1.17(1.17)1.451.932.42
平均值1.47(1.47)1.862.582.99
中位數1.49(1.46)1.832.412.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值112.72億150.03億201.01億197.62億
最低值102.86億120.28億141.24億187.35億
平均值108.14億130.33億159.80億191.55億
中位數108.27億130.50億157.91億189.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.272.34-2.730.101.57
營業收入29.29億46.12億56.00億70.60億88.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHOP

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