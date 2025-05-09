鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為115.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15
根據FactSet最新調查，共43位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.46元上修至1.49元，其中最高估值1.79元，最低估值1.17元，預估目標價為115.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.79(1.79)
|2.76
|4.41
|3.77
|最低值
|1.17(1.17)
|1.45
|1.93
|2.42
|平均值
|1.47(1.47)
|1.86
|2.58
|2.99
|中位數
|1.49(1.46)
|1.83
|2.41
|2.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|112.72億
|150.03億
|201.01億
|197.62億
|最低值
|102.86億
|120.28億
|141.24億
|187.35億
|平均值
|108.14億
|130.33億
|159.80億
|191.55億
|中位數
|108.27億
|130.50億
|157.91億
|189.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.27
|2.34
|-2.73
|0.10
|1.57
|營業收入
|29.29億
|46.12億
|56.00億
|70.60億
|88.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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