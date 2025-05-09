鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為4.10元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.37元，其中最高估值0.41元，最低估值0.34元，預估目標價為4.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.41(0.4)
|0.51
|0.51
|最低值
|0.34(0.34)
|0.38
|0.44
|平均值
|0.37(0.37)
|0.43
|0.48
|中位數
|0.37(0.37)
|0.43
|0.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|233.26億
|254.95億
|277.70億
|最低值
|205.76億
|227.55億
|251.31億
|平均值
|222.94億
|241.91億
|263.19億
|中位數
|223.53億
|242.64億
|262.33億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.30
|0.38
|0.38
|0.27
|0.30
|營業收入
|400.46億
|432.19億
|621.97億
|606.20億
|557.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ambev S.A. - ADR(ABEV-US)EPS預估上修至0.17元，預估目標價為2.84元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Takeda Pharmaceutical Co - ADR(TAK-US)EPS預估下修至0.53元，預估目標價為17.34元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估上修至1.49元，預估目標價為115.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安謀控股公司ARM-US的目標價調降至145元，幅度約3.33%