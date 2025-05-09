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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)EPS預估上修至0.37元，預估目標價為4.10元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.37元上修至0.37元，其中最高估值0.41元，最低估值0.34元，預估目標價為4.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.41(0.4)0.510.51
最低值0.34(0.34)0.380.44
平均值0.37(0.37)0.430.48
中位數0.37(0.37)0.430.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值233.26億254.95億277.70億
最低值205.76億227.55億251.31億
平均值222.94億241.91億263.19億
中位數223.53億242.64億262.33億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.300.380.380.270.30
營業收入400.46億432.19億621.97億606.20億557.99億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Bradesco S.A. - ADR(BBD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBD

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