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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)EPS預估下修至6.76元，預估目標價為134.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.08元下修至6.76元，其中最高估值7.22元，最低估值6.6元，預估目標價為134.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.22(7.24)8.7710.211.18
最低值6.6(6.67)6.156.727.31
平均值6.86(7.06)7.678.659.38
中位數6.76(7.08)7.758.629.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.34億19.59億21.97億24.11億
最低值15.53億16.00億17.40億18.90億
平均值15.80億17.39億19.57億21.37億
中位數15.74億17.29億19.08億20.65億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.25-1.060.404.654.36
營業收入3.39億4.25億9.35億12.96億15.34億

詳細資訊請看美股內頁：
Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLNTH

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