鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)EPS預估下修至6.76元，預估目標價為134.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.08元下修至6.76元，其中最高估值7.22元，最低估值6.6元，預估目標價為134.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.22(7.24)
|8.77
|10.2
|11.18
|最低值
|6.6(6.67)
|6.15
|6.72
|7.31
|平均值
|6.86(7.06)
|7.67
|8.65
|9.38
|中位數
|6.76(7.08)
|7.75
|8.62
|9.26
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.34億
|19.59億
|21.97億
|24.11億
|最低值
|15.53億
|16.00億
|17.40億
|18.90億
|平均值
|15.80億
|17.39億
|19.57億
|21.37億
|中位數
|15.74億
|17.29億
|19.08億
|20.65億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|-1.06
|0.40
|4.65
|4.36
|營業收入
|3.39億
|4.25億
|9.35億
|12.96億
|15.34億
詳細資訊請看美股內頁：
Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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