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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lantheus Holdings IncLNTH-US的目標價調升至139元，幅度約3.73%

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Lantheus Holdings Inc(LNTH-US)提出目標價估值：中位數由134元上修至139元，調升幅度3.73%。其中最高估值166元，最低估值110元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Lantheus Holdings Inc評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Lantheus Holdings Inc今(1日)收盤價為105.5元。近5日股價上漲3.73%，標普指數上漲3.59%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LNTH市場預估目標價

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