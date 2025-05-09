鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調升至65元，幅度約4.84%
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 02:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由62元上修至65元，調升幅度4.84%。其中最高估值70元，最低估值48元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Tempus AI, Inc. Class A今(9日)收盤價為64.5575元。近5日股價上漲4.84%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為65.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調降至62.5元，幅度約3.85%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)EPS預估下修至-0.58元，預估目標價為60.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%