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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Tempus AI, Inc. Class ATEM-US的目標價調降至62.5元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-03-18 22:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Tempus AI, Inc. Class A(TEM-US)提出目標價估值：中位數由65元下修至62.5元，調降幅度3.85%。其中最高估值74元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Tempus AI, Inc. Class A評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Tempus AI, Inc. Class A今(18日)收盤價為46.05元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲1.08%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TEM市場預估目標價

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Tempus AI, Inc. Class A45.21-9.34%

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