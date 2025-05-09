盤中速報 - SOL大漲10.06%，報159.87美元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 00:08
SOL(SOL)在過去 24 小時內漲幅超過10.06%，最新價格159.87美元，總成交量達7.61億美元，總市值825.82億美元，目前市值排名第 4 名。
近 1 日最高價：163.18美元，近 1 日最低價：144.68美元，流通供給量：517,953,414。
Solana最重要的創新是設計了歷史證明(PoH)共識機制，結合區塊鏈底層的權益證明(PoS)，這種混合的共識模型吸引了小型交易者和機構交易者的興趣，讓去中心化金融可以更有效率地規模化。大幅縮短了區塊鏈處理時間和智慧合約驗證時間，交易成本降低，因此與Polkadot、Cardano等鏈並稱為以太坊殺手。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.29%
- 近 1 月：+39.84%
- 近 3 月：-26.05%
- 近 6 月：-26.25%
- 今年以來：-24.14%
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