鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class AHLI-US的目標價調降至179元，幅度約5.79%
鉅亨網新聞中心 2025-04-07 22:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)提出目標價估值：中位數由190元下修至179元，調降幅度5.79%。其中最高估值230元，最低估值156元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予Houlihan Lokey Inc - Class A評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Houlihan Lokey Inc - Class A今(7日)收盤價為140.9659元。近5日股價下跌5.79%，標普指數下跌9.08%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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