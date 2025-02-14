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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體(PAYC-US)EPS預估上修至8.69元，預估目標價為219.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Paycom軟體(PAYC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.56元上修至8.69元，其中最高估值8.95元，最低估值7.92元，預估目標價為219.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.95(9.04)10.1211.6
最低值7.92(7.9)8.7610.97
平均值8.64(8.54)9.6611.32
中位數8.69(8.56)9.7111.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值20.41億22.60億25.60億
最低值20.18億21.63億25.13億
平均值20.27億22.20億25.37億
中位數20.25億22.16億25.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.463.374.845.888.92
營業收入8.41億10.56億13.75億16.94億18.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Paycom軟體(PAYC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAYC

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