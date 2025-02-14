鉅亨速報 - Factset 最新調查：Paycom軟體(PAYC-US)EPS預估上修至8.69元，預估目標價為219.50元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Paycom軟體(PAYC-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.56元上修至8.69元，其中最高估值8.95元，最低估值7.92元，預估目標價為219.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.95(9.04)
|10.12
|11.6
|最低值
|7.92(7.9)
|8.76
|10.97
|平均值
|8.64(8.54)
|9.66
|11.32
|中位數
|8.69(8.56)
|9.71
|11.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|20.41億
|22.60億
|25.60億
|最低值
|20.18億
|21.63億
|25.13億
|平均值
|20.27億
|22.20億
|25.37億
|中位數
|20.25億
|22.16億
|25.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.46
|3.37
|4.84
|5.88
|8.92
|營業收入
|8.41億
|10.56億
|13.75億
|16.94億
|18.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Paycom軟體(PAYC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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