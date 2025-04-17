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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bio-Techne CorpTECH-US的目標價調降至80元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 22:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Bio-Techne Corp(TECH-US)提出目標價估值：中位數由84元下修至80元，調降幅度4.76%。其中最高估值95元，最低估值68元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Bio-Techne Corp評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Bio-Techne Corp今(17日)收盤價為48.7585元。近5日股價上漲4.76%，標普指數下跌3.32%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TECH市場預估目標價

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