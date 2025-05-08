鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至8.34元，預估目標價為317.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.66元下修至8.34元，其中最高估值10.49元，最低估值5.47元，預估目標價為317.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.49(10.49)
|14.41
|19.77
|21.17
|最低值
|5.47(5.47)
|8.41
|11.49
|20.97
|平均值
|8.43(8.65)
|12.55
|15.91
|21.07
|中位數
|8.34(8.66)
|12.7
|16.13
|21.07
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|172.99億
|204.21億
|227.03億
|242.55億
|最低值
|157.64億
|178.18億
|201.92億
|220.29億
|平均值
|166.58億
|192.21億
|214.50億
|234.65億
|中位數
|167.21億
|194.24億
|214.61億
|237.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.38
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|0.24
|營業收入
|56.60億
|83.02億
|94.76億
|117.90億
|140.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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