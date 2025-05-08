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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至8.34元，預估目標價為317.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.66元下修至8.34元，其中最高估值10.49元，最低估值5.47元，預估目標價為317.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.49(10.49)14.4119.7721.17
最低值5.47(5.47)8.4111.4920.97
平均值8.43(8.65)12.5515.9121.07
中位數8.34(8.66)12.716.1321.07

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值172.99億204.21億227.03億242.55億
最低值157.64億178.18億201.92億220.29億
平均值166.58億192.21億214.50億234.65億
中位數167.21億194.24億214.61億237.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.38-3.25-2.10-6.890.24
營業收入56.60億83.02億94.76億117.90億140.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLUT

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