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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortis Inc.FTS-US的目標價調升至50.08元，幅度約5.54%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Fortis Inc.(FTS-US)提出目標價估值：中位數由47.45元上修至50.08元，調升幅度5.54%。其中最高估值52.26元，最低估值42元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Fortis Inc.評價：積極樂觀1位、保持中立12位、保守悲觀5位。

Fortis Inc.今(8日)收盤價為49.76元。近5日股價上漲5.54%，標普指數上漲1.12%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FTS市場預估目標價

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