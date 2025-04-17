鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortis Inc.(FTS-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為46.85元
鉅亨網新聞中心 2025-04-17 22:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Fortis Inc.(FTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.42元，其中最高估值2.5元，最低估值2.29元，預估目標價為46.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.5(2.5)
|2.58
|2.71
|2.87
|最低值
|2.29(2.29)
|2.41
|2.56
|2.75
|平均值
|2.4(2.4)
|2.5
|2.64
|2.81
|中位數
|2.42(2.38)
|2.5
|2.61
|2.81
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.69億
|103.64億
|111.10億
|95.75億
|最低值
|81.38億
|84.14億
|87.86億
|91.58億
|平均值
|87.84億
|90.76億
|95.56億
|93.66億
|中位數
|86.63億
|88.31億
|91.96億
|93.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.94
|2.08
|2.14
|2.30
|2.37
|營業收入
|66.61億
|75.36億
|84.83億
|85.33億
|84.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Fortis Inc.(FTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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