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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fortis Inc.(FTS-US)EPS預估上修至2.42元，預估目標價為46.85元

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Fortis Inc.(FTS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.38元上修至2.42元，其中最高估值2.5元，最低估值2.29元，預估目標價為46.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.5(2.5)2.582.712.87
最低值2.29(2.29)2.412.562.75
平均值2.4(2.4)2.52.642.81
中位數2.42(2.38)2.52.612.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值99.69億103.64億111.10億95.75億
最低值81.38億84.14億87.86億91.58億
平均值87.84億90.76億95.56億93.66億
中位數86.63億88.31億91.96億93.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.942.082.142.302.37
營業收入66.61億75.36億84.83億85.33億84.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Fortis Inc.(FTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFTS

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Fortis Inc.48.0950.98%

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